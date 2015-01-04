В БПП пообещали отменить депутатскую неприкосновенность уже в этом году

Об этом заявил координатор парламентской коалиции, лидер фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко, передает ZN.UA.

Как сообщает пресс-служба БПП, Луценко признал, что процесс будет проходит сложно.

"Тот, кто попытается торпедировать изменения в Конституцию, обязательно скажет о необходимости добавить неприкосновенность депутатов и президента. Это безотказный механизм, который всегда срывал любое голосование. Именно поэтому я говорю о необходимости поэтапного голосования за реформы", - сказал он.

По его словам, общество на 100% готово к такому шагу, а вот в парламентском корпусе есть, по меньшей мере, треть депутатов, которые категорически против снятия депутатской неприкосновенности, в том числе и в коалиционных фракциях.

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"Я не понимаю аргументов о том, что депутат должен быть защищен, потому что мол без этого не было бы Майдана. Это все манипуляции. Тот же Игорь Луценко, который об этом говорит, не был защищен мандатом и тем не менее активно работал на Майдане. Я тоже не был защищен и делал то, во что верил. А вот Ирина Луценко имела этот мандат, что не помешало милиционерам применять против нее физическую силу, когда она вместе с другими женщинами-депутатами спасала раненых 18 февраля в Мариинском парке. Так что пример трех однофамильцев - не в пользу аргумента о том, что только депутатская неприкосновенность позволит депутату противостоять агрессивной власти", - рассказал Луценко.

По его словам, депутатская неприкосновенность давно стала фикцией для силовых структур и колоссальным раздражителем для общества, уничтожающим доверие к парламенту.

"Мы должны покончить с этим, и я не вижу ни одного аргумента за. Но часть депутатов ищут эти аргументы", - отметил координатор коалиции.