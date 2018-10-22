Суд над Януковичем уже завтра может уйти в совещательную комнату для вынесения приговора

Сегодня адвокаты экс-президента продолжили тактику затягивания времени, однако председательствующий судья Девятко предупредил, что если завтра это продолжится, то суд прекратит дебаты.

Завтра судьи по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича могут удалиться в совещательную комнату для вынесения приговора.

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнее судебное заседание вновь не явились адвокаты экс-президента Александр Горошинский и Александр Байдык.

Планировалось, что они должны были завершить свои речи в рамках судебных прений. Однако в начале заседания стало известно, что Горошинский не пришел, поскольку задействован в другом заседании - по делу экс- "беркутовцев", а Байдык находится в Москве у Януковича. Такое объяснение дал журналистам еще один адвокат Януковича - Виталий Сердюк, который, по его же словам, сам будто бы вышел из данного судебного процесса.

Сегодня же в суде, кроме Сердюка, появился также еще и Игорь Федоренко, который тоже вроде вышел из процесса, и гражданин США, которого адвокаты Януковича представили как адвоката Стивена Шнейбаума.

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Он, по словам Сердюка, пришел, чтобы "сделать заявление". На это председательствующий по делу судья Владислав Девятко заметил: "передайте пожалуйста мистеру Стивену, что здесь судебные прения совсем по другому уголовному процессу, а его заявление зарегистрировано в порядке запроса на публичную информацию" (заявление по делу о якобы незаконных действиях полиции в отношении адвокатов Януковича в помещении суда в августе).

После этого судья предупредил, что если и завтра адвокаты на явятся для продолжения прений, то может быть принято решение об их завершении и о том, что суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Следующее заседание по делу должно начаться 23 октября в 9:00.

Как сообщал УНИАН, адвокат Януковича Байдык начал речь в рамках судебных прений 13 сентября.

5 октября дебатную речь начал произносить Горошинский.

Речи построены таким образом, что адвокаты цитируют показания многих свидетелей, которые выступили по этому делу, и дают каждому из них свою оценку.

На 23 октября в суде запланировано выступление Януковича с последним словом.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти России, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

16 августа 2018 года на прениях в Оболонском райсуде Киева прокуроры попросили назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.