В Киеве неизвестные подожгли офис райкома КПУ
12:18, 12 января 2015Политика
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Коммунистическая партия Украины (КПУ) заявляет о поджоге Святошинского райкомитета партии в Киеве в ночь на 11 января.
КПУ заявляет о поджоге Святошинского райкомітету партии / gorodkiev.com.ua
"Молодчики в масках разбили окно в доме на бульваре Вернадского, 63 и бросили внутрь коктейль Молотова. В этом 5-этажном здании находится Святошинский районный комитет КПУ", - говорится в сообщении пресс-службы партии.
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В пресс-службе сообщили, что ответственность за преступление взяли на себя члены националистического движения "Реванш", которые разместили в соцсетях видео поджога офиса КПУ.
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