В Днепропетровской области судят двух депутатов КПУ за сепаратизм

Оба депутата - представители Коммунистической партии Украины, сообщает Радио Свобода со ссылкой на прокуратуру Днепропетровской области.

По данным прокуратуры, установлено, что мужчины распространяли «агитационные материалы с призывами к совершению действий с целью изменения границ территории Украины, нарушению порядка, установленного Конституцией Украины». Кроме того, как заявили в прокуратуре, по месту их проживания нашли боеприпасы.

В то же время в областной организации Коммунистической партии Украины заявили, что отвергают все обвинения и что «дело является политическим заказом».

Читайте такжеМилиция задержала два десятка участников незаконного марша коммунистов в Харькове«Мы отвергаем обвинения, которые им инкриминируют. Это все шито белыми нитками. Во время обыска были нарушены процессуальные нормы, в результате в помещении, где, в частности, проживают малолетние дети, была обнаружена граната. Относительно сепаратизма, распространение агитационной литературы, газеты «Новороссия», то у нас есть своя программа, свои газеты, свои СМИ, во-вторых, мы не поддерживаем эти взгляды, какой смысл нам распространять газету, которая не соответствует нашим взглядам?» - сказал в комментарии Радио Свобода секретарь Днепропетровского обкома КПУ Андрей Бондаренко.

Как сообщили в облорганизации КПУ, оба обвиняемых депутата сейчас находятся в следственном изоляторе. Рассмотрение дела в суде в суде назначено на 13 января 2015 года.