Яценюк лично объяснил, что имел в виду под "вторжением СССР"
СССР после Второй мировой войны оккупировал ряд стран, в том числе Украину. Россия сейчас также нарушает международное право.
Так премьер-министр Украины Арсений Яценюк объяснил, что имел в виду, когда в эфире немецкого телеканала ARD говорил о советской "инвейжн как в Украине, так и в Германии", сообщает Deutsche Welle.
"Мы помним советскую оккупацию после Второй мировой войны Украины, Польши, Венгрии, Чехословакии и Восточной Германии, стран Прибалтики. Таким образом, Советский Союз делал это в течение длительного периода времени", - отметил Яценюк.
Сегодня, по словам Яценюка, Россия решила оккупировать Крым и Восток Украины.
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"Это неприемлемо. Это нарушение международного права. Это мое сообщение", - подчеркнул Яценюк.
Он также отметил, что Россия не имеет права нарушать международные законы и "присваивать" территорию независимого государства, "как сделал Советский Союз после Второй мировой войны".