Россия может использовать церковный раскол с Украиной как предлог для масштабной войны - журналист

Новопрудский считает, что если до сих пор формальным предлогом для российской военной агрессии и аннексии Крыма была мифическая защита русскоязычного населения Украины, то теперь таким предлогом может стать желание якобы защитить единоверцев.

Главная опасность церковного раскола между Украиной и Россией не в судьбах верующих, не в дележе приходов, а в том, что этот раскол может быть использован российской светской властью как казус белли. Формальный предлог для масштабной войны с Украиной.

Об этом пишет российский журналист Семен Новопрудский в журнале "Новое время".

По его мнению, у РПЦ была возможность сохранить лицо и даже, вероятно, относительное церковное единство с Украиной (реально процесс раскола начался в далеком 1992 году), если бы российские православные иерархи, включая лично патриарха Кирилла, возвысили бы голос против преступной войны, учиненной российской властью.

"Но поскольку РПЦ и РФ управляют выходцы из одной организации — КГБ СССР, а сама православная церковь еще в советские времена стала политической служанкой светской власти, шансов на то, что РПЦ примет сторону украинских единоверцев, а не Кремля в этой позорной для российского общества и государства войне, не было изначально", - пишет Новопрудский.

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Журналист считает, что если до сих пор формальным предлогом для российской военной агрессии и аннексии Крыма была мифическая защита русскоязычного населения Украины от бандеровской власти, то теперь таким предлогом может стать желание якобы защитить единоверцев. Политическая польза такой войны для рейтинга Путина, упавшего до отметок пятилетней давности (эффект Крыма окончательно уничтожен повышением пенсионного возраста, которое часть путинского электората сочла актом предательства со стороны своего политического кумира), очевидна.

По его мнению, такая война стала бы очередной операцией прикрытия экономических и политических провалов российской власти. Главный сдерживающий фактор — существующие и потенциально возможные санкции.

"Сейчас российская власть должна отдавать себе отчет в том, что просто так громить Украину ей не дадут. Но удержит ли это российскую власть от новой войны? Адекватность явно не входит в число доблестей нынешних правителей РФ. Пока российская политика по отношению к Украине привела к результатам, прямо противоположным тем, которые декларировал Путин. Он хотел отодвинуть НАТО от своих границ, но сумел придать новый импульс существованию альянса. Теперь всем государствам, входящим в НАТО, ясно, от кого именно им надо защищаться. Путин инспирировал церковный раскол, который еще больше отдаляет Украину от России. Хотя изначально задачей войны было уничтожить либо максимально ослабить украинскую государственность и уж точно оставить Киев политическим вассалом Москвы", - отметил Новопрудский.

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