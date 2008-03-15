Для тех, кто не заметил, Литвин напомнил о невыполненных обещаниях Тимошенко

Председатель Народной партии, народный депутат Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что Блок Юлии Тимошенко не выполнил своих предвыборных обещаний о переходе Украины на контрактную армию. Об этом он напомнил сегодня на пресс-конференции в Житомире по случаю 13-й конференции областной организации НПУ, передает корреспондент УНИАН.

"Говоря о контрактной армии, которую Украине обещали, я отмечу, что призыв опять объявлен, а люди у нас в Украине уже забыли, что им обещали, что призыва больше не будет", - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, в какой-либо другой стране "уже был бы минус той политической силе, которая это предлагала".

При этом В. ЛИТВИН отметил, что для перехода на контрактную армию государству нужны большие деньги.

"То, как у нас проводится в Украине эксперимент по переходу украинской армии на контрактную, можно видеть на примере города Новограда-Волынского, когда командир приезжает на работу на веломашине, а там его подчиненных нет и он ездит на веломашине по соседним селам, собирая их. Один не пришел, потому что табун пас, другой сено косил", - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, теперь в армию по контракту служить идут те, кто не может себя "найти на гражданке".