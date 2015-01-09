В Минобороны рассказали о реформировании ведомства

Об этом он написал на своей странице в соцсети. По его информации, основное реформирование коснется экономико-хозяйственного блока деятельности Минобороны. Также реформируется департамент госзакупок, военно-медицинский департамент и департамент капитального строительства.

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«Через процедуру реорганизации и переаттестации пройдут все существующие сотрудники этих департаментов – и да, большая часть из них не пройдет эту переаттестацию. Да, мы говорим о том, что большинство сотрудников данных департаментов будут уволены! И на их место будут набираться новые люди»,– отметил Юрий Бирюков.