Разблокировка работы комиссии Украина-НАТО зависит от договоренностей Киева и Будапешта – Столтенберг

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушениях прав венгров, живущих в Украине.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг сообщил министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, что разблокировка заседаний Комиссии Украина-НАТО зависит от договоренностей Украины и Венгрии в контексте обеспечения языковых прав венгерского меньшинства на Закарпатье в рамках украинского закона об образовании.

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Как говорится в сообщении на сайте Миссии Украины при НАТО, 15 октября в штаб-квартире Альянса в Брюсселе Климкин встретился со Столтенбергом.

В частности, стороны обменялись мнениями о деятельности рабочих механизмов особого партнерства Украины с НАТО, в частности заседаний Комиссии Украина-НАТО на министерском уровне.

«Согласно оценкам генсекретаря, ключ к разблокированию работы Комиссии лежит в плоскости договоренностей между Украиной и Венгрией в вопросе обеспечения языковых прав венгерского меньшинства. Важным шагом будет полное выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по имплементации закона Украины об образовании», - говорится в сообщении.

В свою очередь Климкин отметил, что целью Украинского государства остается обеспечение жителям Закарпатья равных прав, создание условий для полноценного развития как граждан Украины, поддержки их языков, традиций и культуры.

Как сообщал УНИАН, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Новым законом «Об образовании», который вступил в силу 28 сентября 2017 года, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. Право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, обучения на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком.

Языковые положения закона (ст. 7) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи.

14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продлить переходный период имплементации языковой статьи закона «Об образовании» до 2023 года. Сейчас этот проект закона находится на рассмотрении парламентских комитетов.

В марте министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

Новое обострение в отношениях между Киевом и Будапештом было спровоцировано ситуацией с тайной раздачей украинцам венгерских паспортов. 4 октября консула Венгрии в городе Берегово был объявлен персоной нон грата с требованием покинуть территорию Украины. В ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула в Будапеште.