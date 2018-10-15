Климкин просит НАТО помочь укрепить безопасность складов боеприпасов в Украине

Глава МИД Украины предложил активизировать работу соответствующих трастовых фондов НАТО.

Министр иностранных дел Павел Климкин просит генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенса Столтенберга помочь укрепить безопасность складов боеприпасов в Украине.

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Как говорится в сообщении на сайте Миссии Украины при НАТО, 15 октября в штаб-квартире Альянса в Брюсселе Климкин встретился со Столтенбергом.

Стороны обсудили общие вызовы безопасности, с которыми сталкиваются государства - члены НАТО и Украина, в частности, ситуацию с безопасностью в Черном и Азовском морях. Генсек в очередной раз подтвердил, что меры Альянса в рамках усиленного передового присутствия в Восточной Европе и Балтии, адаптация и создание новых военных структур, существенное усиление расходов на оборону являются четким ответом союзников на растущую агрессивность России.

Вместе с тем при обсуждении направлений практического взаимодействия глава МИД «обратился с просьбой активизировать работу трастовых фондов НАТО, призванных способствовать укреплению безопасности складов боеприпасов в Украине, что особенно актуально в свете последних событий в городе Ичня в Черниговской области».

«Стороны согласились с необходимостью совместного постоянного контроля за эффективностью использования помощи Альянса нашему государству», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.