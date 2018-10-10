Взрывы арсенала боеприпасов в Ичне: устоит ли на этот раз начальник Генштаба

Что вы подумали в первые секунды, когда услышали о взрывах на крупнейшем складе боеприпасов в Ичне – уже четвертом по счету происшествии на военных арсеналах за последние несколько лет? Лично я о том, что это - диверсия России. Причем, хорошо организованная и спланированная. Ведь трагедия произошла именно тогда, когда в Украине начались учения «Чистое небо», в которых впервые принимают участие самолеты воздушных сил США.

Но, раз так, где же тогда были наши спецслужбы - СБУ, разведки и контрразведки?

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы спрогнозировать: после Сватово, Балаклеи, Калиновки, Россия не успокоится и обязательно еще что-то взорвет. Склад в Ичне был следующим. Говорят, слишком удобная и нужная цель. Об этом, кстати, эксперты еще год назад писали. И сейчас снова указывают, какой очередной склад наиболее подвержен вероятности атаки со стороны российских диверсантов.

Готова ли власть сделать все, чтобы предотвратить очередную трагедию и удар по обороноспособности страны? Я не уверен.

Возьмите доблестную СБУ. У большинства сотрудников этой спецслужбы в приоритетах совершенно другие задачи – бизнес кошмарить, политических конкурентов президента Порошенко прессинговать, да слежку за ними днем и ночью осуществлять. «Под колпаком» как журналисты, так и народные депутаты. К примеру, можно вспомнить бы массовые обыски в Буковеле (а таких примеров – пруд пруди).

И ничего ведь для спецслужб не стало преградой – ни принятый закон о запрете на «маски-шоу», ни усиление ответственности за надуманные причины для обыска. К чему придралась СБУ в этом случае? – Оказывается, местный завод выпускал не сертифицированный асфальт, а фирмы, выигравшие тендер, незаконно его использовали, а потому завышена стоимость работ.

Хранение боеприпасов, зачастую, происходит с нарушениями всех мыслимых и не мыслимых норм и правил

То есть, специалисты, которые сразу, на глаз, могут вычислить, завышена цена или нет, в СБУ имеются. А вот в случаях, когда речь идет, например, о фирмах из орбиты окружения президента, люди «плаща и кинжала» даже многомиллиардные потери для бюджета не замечают.

Да и прерогатива ли это для спецслужбы? Разве не преступление – отвлечение ресурсов СБУ на такие дела, в то время, когда на востоке идет война, а российские спецслужбы ни на минуту не прекращают свою преступную деятельность против Украины? Поджог на складе в Ичне – тому свидетельство.

А теперь включаем логику. Поджег был совершен или с использованием дронов, или охранявшими склад сотрудниками. Если сотрудниками, значит их завербовали. И президент (постфактум) дает команду проверить всех охранявших склад в Ичне. Но если бы украинская спецслужба не отвлекала ресурсы на закошмаривание бизнеса и слежку за журналистами, наверное, смогла бы вовремя вычислить предателей!

К сожалению, ситуация с СБУ – только часть проблемы. Вполне очевидно и другое: склады с оружием у нас старые, на ладан дышащие. Хранение боеприпасов, зачастую, происходит с нарушениями всех мыслимых и не мыслимых норм и правил. А к охране привлекают «вневедомственников», не исключено, что даже пенсионного возраста. По крайней мере, так было в Калиновке Винницкой области. Пожалуй, такую практику нужно менять. И срочно.

Не припоминается, чтобы за взрывы в Калиновке был наказан какой-то высокопоставленный чиновник

К слову, после калиновской трагедии также выяснилось, что начальник Генштаба Виктор Муженко не выполнил еще одно важное задание - план рассредоточения боеприпасов. Из-за этого, насколько я помню, секретарь СНБО Турчинов даже требовал отставки Муженко. «Мы продемонстрировали, что не способны защитить наши стратегические арсеналы. Поэтому есть вопрос качества защиты нашей страны. Пока не будут отвечать наивысшее должностные лица, которые не выполняют качественно свои функции, мы будем постоянно считать наши потери и убытки», - заявил тогда секретарь СНБО.

Но Муженко устоял. Его защитил Порошенко, пообещавший провести основательное расследование.

С тех пор прошло немало времени, но не припоминается, чтобы за взрывы в Калиновке был наказан какой-то высокопоставленный чиновник. Собственно, как и за потерю складов в Балаклее и Сватово.

Правда, одним из весомых аргументов, высказанных Муженко и Генштабом в свою защиту, стало то, что на обустройство и охрану складов не выделялось достаточно средств.

Но теперь-то, оказывается, что Кабмин выделил столько, сколько запросили. Но, вот беда, Генштаб не успевает все средства освоить. И план по перевозке наиболее ценных боеприпасов в более защищенные и закрытые укрытия и на этот раз сорван.

Теперь снова посмотрим – усидит ли на своем месте после взрывов в Ичне начальник Генштаба. Если будет защищаться, то чем? Критика в его адрес уже начала звучать. Но то ли еще будет.

Николай Бабич