От страшной болезни умер экс-нардеп от "Батькивщины"
13:44, 09 октября 2018Политика
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Роман Забзалюк был народным депутатом Украины V, VI, VII созывов.
Забзалюк умер 9 октября / фото facebook.com/LevchenkoFedor
На 59-м году жизни умер бывший народный депутат и экс-руководитель Николаевской областной организации ВО "Батькивщина" Роман Забзалюк.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил политтехнолог Федор Левченко. Причиной смерти, по его словам, стал рак.
Роман Забзалюк был народным депутатом Украины V, VI, VII созывов.
Как сообщал УНИАН, в сентябре умер бывший премьер-министр Украины Виталий Масол. Он был родом из села на Черниговщине.
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