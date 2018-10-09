От страшной болезни умер экс-нардеп от "Батькивщины"

Роман Забзалюк был народным депутатом Украины V, VI, VII созывов.

На 59-м году жизни умер бывший народный депутат и экс-руководитель Николаевской областной организации ВО "Батькивщина" Роман Забзалюк.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил политтехнолог Федор Левченко. Причиной смерти, по его словам, стал рак.

Роман Забзалюк был народным депутатом Украины V, VI, VII созывов.

Как сообщал УНИАН, в сентябре умер бывший премьер-министр Украины Виталий Масол. Он был родом из села на Черниговщине.