цей матеріал доступний українською

От страшной болезни умер экс-нардеп от "Батькивщины"

13:44, 09 октября 2018
Политика
2091 0
Забзалюк умер 9 октября / фото facebook.com/LevchenkoFedor

Читайте такжеУмер бывший премьер Украины

Об этом на своей странице в Facebook сообщил политтехнолог Федор Левченко. Причиной смерти, по его словам, стал рак.

Роман Забзалюк был народным депутатом Украины V, VI, VII созывов.

Как сообщал УНИАН, в сентябре умер бывший премьер-министр Украины Виталий Масол. Он был родом из села на Черниговщине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть#депутат#партия Батькивщина