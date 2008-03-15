Верховную Раду просят спасти суды, там - завал

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО просит председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА принять меры для безотлагательного рассмотрения парламентом представлений об избрании на должности судей бессрочно.

Об этом говорится в письме В.ОНОПЕНКО к А.ЯЦЕНЮКУ, переданном УНИАН пресс-службой ВСУ.

Как отмечается в письме, с начала работы Верховной Рады Украины VI созыва председателем Верховного Суда в парламент были внесены 442 представления относительно избрания бессрочно судей местных и апелляционных общих судов, а также 5 представлений относительно избрания судей ВСУ. Кроме того, большое количество представлений относительно избрания бессрочно на должности судей специализированных судов было внесено председателями высших специализированных судов.

Однако по состоянию на 14 марта 2008 г. Верховная Рада не рассмотрела ни одного из этих представлений.

В Верховный Суд поступают обращения председателей общих апелляционных судов, которые констатируют кризисную ситуацию, в которой оказались некоторые суды из-за окончания срока полномочий судей, и затрагивают вопрос о необходимости принятия безотлагательных мер по ее исправлению, отмечает В.ОНОПЕНКО.

Так, по имеющейся в Верховном Суде информации, во многих судах фактически дела рассматривает один судья (Маневицкий районный суд Волынской области, Рокитнянский райсуд Киевской области, Ульяновский райсуд Кировоградской области, Липоводолинский райсуд Сумской области, Дворечанский райсуд Харьковской области, Великолепетихский райсуд Херсонской области, Белогорский и Новоушицкий районные суды Хмельницкой области и ряд других). В более 30 местных судах судопроизводство осуществляется лишь двумя судьями.

В.ОНОПЕНКО отмечает, что в значительном количестве судов, в том числе апелляционных, из-за нерешенности вопросов избрания судей на должности чрезвычайно большая нагрузка на работающих судей. Это крайне негативно отражается на оперативности и качестве рассмотрения судебных дел.

Если вопрос об избрании судей бессрочно не будет решен в ближайшее время, то некоторые из местных судов вообще не смогут действовать как судебные органы, отмечает председатель ВСУ. В частности, уже в начале апреля такая ситуация реально возникнет в Рокитнянском райсуде Киевской области, в котором ни один судья не будет полномочен осуществлять правосудие.

Из-за значительного количества вакансий избыточной является также нагрузка на судей Верховного Суда Украины (в ВСУ поступает до 150 и более дел и жалоб в месяц), что осложняет деятельность высшего судебного органа в системе судов общей юрисдикции по выполнению возложенных на него полномочий.

В соответствии со ст. 124 Конституции Украины, правосудие в Украине осуществляется исключительно судами. Делегирование функций судов, а также присвоение этих функций другими органами или должностными лицами не допускается, напоминает В.ОНОПЕНКО.

Остановка, а также существенное осложнение деятельности судов по указанным выше причинам угрожает подрывом правовых основ осуществления правосудия, создает существенные препятствия для судебной защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, что является нарушением основных принципов и принципов правового государства. Кроме того, такая ситуация негативно отражается на имидже Украины и может привести к увеличению обращений граждан нашего государства в международные судебные инстанции за защитой своих прав, убежден председатель Верховного Суда.

Учитывая это он просит председателя Верховной Рады принять меры для безотлагательного рассмотрения Верховной Радой представлений об избрании на должности судей бессрочно