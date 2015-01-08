Милиционерам запретят автоматический переход в полицию - законопроект Луценко

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко.

"О необходимости создания полиции в Украине давно и много говорится. 7.01.15 я завершил подготовку проекта закона о Национальной полиции", - отметил он.

Читайте такжеВ МВД будут брать сотрудников от 18 до 35 летЛуценко уточнил, что главными новациями законопроекта является создание национальной полиции как центрального органа власти, который координирует гражданский министр внутренних дел; ликвидация Управлений внутренних дел в областях и районах; профессиональный начальник национальной полиции назначается Кабинетом министров на контракт на 5 лет; создание полицейской комиссии при национальной полиции, в которой 3/5 членов - правозащитники и другие гражданские лица; назначение на должности в полиции через конкурс, который проводят полицейские комиссии с использованием полиграфа; назначение руководителей полиции на контрактной основе на 5 лет; обязательность согласования местными советами назначения руководителей полиции общественной безопасности и дорожной полиции, право их снятия 2/3 голосов; право сессий местных советов большинством голосов снять любого работника полиции общественной безопасности (патруль, участковый ) и дорожной полиции; реагирование на заявления о нарушении сотрудниками полиции путем дисциплинарного расследования полицейской комиссией с использованием полиграфа.

"В случае принятия этого закона МВД перестанет быть советским министерством милиции, а наконец-то превратится в по-европейски гражданское Министерство внутренних дел. В ходе спецпроверок и конкурсов за 6 месяцев будет создана национальная полиция Украины. Автоматическое переназначение милиционеров на полицейские должности - запрещено", - отметил Луценко.