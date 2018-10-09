УКРОП требует отставки Муженко и Полторака и создания ВСК из-за взрывов под Ичней

Укроповцы требуют немедленно отправить в отставку начальника Генерального штаба Виктора Муженко и министра обороны Степана Полторака, создать следственную комиссию и запретить органам государственной власти во время войны проводить любые праздничные мероприятия.

Взрывы на складе боеприпасов под Ичней требуют срочных и решительный действий, говорится в заявлении партии УКРОП.

"Пятый год подряд украинцы переживают трудности войны, часто жертвуя ради победы и поддержки Вооруженных сил последним. Зато украинская власть богатеет, жирует на экзотических курортах, набирает новые кредиты, зарабатывает на повышении тарифов для украинцев, которые тем временем получают мизерные зарплаты и пенсии", - отмечается в заявлении.

По мнению укроповцев, "война превратилась для украинской власти в повод для бесконечного пиара и бравурных реляций. В то же время очередная трагедия на 6-м военном арсенале под Ичней на Черниговщине стала ярким свидетельством того, что армейское руководство во главе с Верховным главнокомандующим способно создать мощную систему обороны в Украине и побороть коррупционные схемы в отрасли".

"Сегодня под угрозой оказалось не только обеспечение боеприпасами армейцев на востоке, но и жизни почти 20 тысяч человек мирного населения в зоне возможного поражения. Поэтому «Украинское объединение патриотов» требует:

- немедленно отправить в отставку начальника Генерального штаба Виктора Муженко и министра обороны Степана Полторака;

- создать в парламенте Временную следственную комиссию по расследованию инцидента на арсенале в Черниговской области;

- запретить органам государственной власти во время войны проводить любые праздничные мероприятия. Сэкономленные средства должны быть направлены на ликвидацию последствий и помощь пострадавшим от взрывов на складах боеприпасов, имевших место на протяжении последних лет (в Сватово Луганской области, Балаклеи на Харьковщине, Калиновке Винницкой области и вблизи в Ичне Черниговской области)", - говорится в заявлении партии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, ночью на территории 6-го арсенала Минобороны близ пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар. Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии.

Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. К месту ЧП направлены 21 пиротехнический расчет ГСЧС. В прилегающих областях приведены в готовность 23 пожарные расчеты. Сформирован сводный отряд в составе 27 единиц техники и 115 человек. Приведены в готовность 7 пожарных поездов.

По фактам взрывов на складах боеприпасов в Черниговской области военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины "Небрежное отношение военного служебного лица к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения, наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.