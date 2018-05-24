Спецпредставитель Госдепа США напомнил, что российской стороне еще в январе был передан список удерживаемых украинских заложников.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер рассказал об отсутствии прогресса в вопросе освобождения украинских заложников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телефонного пресс-брифинга для журналистов, организованного из Брюсселя.

Волкер напомнил, что, посещая Украину в январе, он получил список с именами украинских заложников и затем передал его помощнику президента Российской Федерации Владиславу Суркову на встрече в Дубае.

"Он взял список с именами, им также были известны другие имена. Состоялось много переговоров об обмене заложников, предшествовавших (этой встречи). Некоторые из них были новыми именами в этом контексте", - сказал Волкер.

При этом дипломат отметил, что в ходе его последней поездки в Украину, которая состоялась на прошлой неделе, он встречался с родственниками украинских заложников.

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"И тогда снова я публично настойчиво призывал и снова сегодня, что нам необходимо добиться освобождения заложников", - сказал Волкер.

Как сообщал УНИАН, в январе Волкер заявил, что передал Суркову имена некоторых украинских заложников, которые необходимо включить в список на освобождение.

17 мая спецпредставитель США призвал Российскую Федерацию осуществить новый обмен заложников на Донбассе.

23 мая первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что уже два месяца от России нет никакого ответа по вопросу освобождения украинских заложников в ответ на предложение освободить 23 россиянина. Перед этим она заявила, что освобождение украинских пленников из тюрем в Российской Федерации и на оккупированных территориях зависит от президента РФ Владимира Путина.

Предыдущий крупный обмен украинских заложников на лиц, заключенных в тюрьмах на подконтрольной правительству Украины территории, был организован в конце декабря 2017 года. Тогда Киев отпустил 237 человек, получив взамен 74 украинских военнослужащих.