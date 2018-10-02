Депутат от БПП пришла в Раду на костылях (фото)
12:44, 02 октября 2018Политика
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Очевидно, травму депутат получила буквально на днях.
Что произошло с Черваковой, не сообщается / фото Инфотаб
Народный депутат от БПП Ольга Червакова 2 октября пришла в Верховную Раду на костылях.
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Соответствующие фотографии первого заместителя председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики удалось сделать корреспонденту "ИНФОТАБа" в зале украинского парламента.
На данный момент неизвестно, что именно произошло с Черваковой. Однако очевидно, что травму депутат получила буквально на днях, так как 30 сентября опубликовала на своей странице в Facebook фото, на котором запечатлена без костылей.
Ранее журналисты показали, что народный депутат Украины Владимир Парасюк пришел на пленарную сессию Рады не в деловом наряде, а в сандалиях.
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