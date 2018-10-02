Депутат от БПП пришла в Раду на костылях (фото)

Очевидно, травму депутат получила буквально на днях.

Народный депутат от БПП Ольга Червакова 2 октября пришла в Верховную Раду на костылях.

Читайте такжеВ ВР назвали идею закрытия для СМИ кулуаров попыткой "опосредственного сворачивания свободы слова"

Соответствующие фотографии первого заместителя председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики удалось сделать корреспонденту "ИНФОТАБа" в зале украинского парламента.

На данный момент неизвестно, что именно произошло с Черваковой. Однако очевидно, что травму депутат получила буквально на днях, так как 30 сентября опубликовала на своей странице в Facebook фото, на котором запечатлена без костылей.

Ранее журналисты показали, что народный депутат Украины Владимир Парасюк пришел на пленарную сессию Рады не в деловом наряде, а в сандалиях.