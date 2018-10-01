"Это вопрос нацбезопасности": у Порошенко ответили на иск за обращение к Константинополю насчет Томоса

Пресс-секретарь президента отреагировал на иск в суд относительно полномочий Порошенко обращаться к Вселенскому патриарху по поводу предоставления православной церкви в Украине томоса на автокефалию.

Борьба за предоставление Украинской православной церкви томоса на автокефалию является вопросом национальной безопасности, поэтому действовать в этой ситуации - это не право, а обязанность президента.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, реагируя на новость об иске в суд общественной организации к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой установить отсутствие полномочий обращаться к Варфоломею о предоставлении томоса Украинской православной церкви.

"Вижу, что Россия не может смириться с правом украинцев на собственную Церковь. Уже и иски в суд появились. В связи с этим хотим заявить: борьба за томос об автокефалии отвечает национальным интересам и является вопросом национальной безопасности. В такой ситуации это не право, а обязанность президента действовать. А вот бездействие было бы настоящим преступлением, за которое стоит и надо было бы судить", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 октября, в Окружной административный суд города Киева поступил иск от общественной организации «Неправительственная организация верховенства права» к президенту Украины Петру Порошенко по поводу вмешательства в дела церкви, в частности обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею относительно предоставления томоса Украинской православной церкви.

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В частности, истец просит суд установить отсутствие полномочий главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций.

Суд открыл производство по данному административному делу и назначил на 13 ноября подготовительное заседание.

Справка. УНИАН. 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.

17 сентября глава государства встретился с экзархами Вселенского патриархата архиепископом Даниилом Памфилийским и епископом Илларионом Эдмонтонским, которые заявили о готовности к плодотворному сотрудничеству и уже назначили несколько встреч с представителями религиозных организаций в Украине.

30 сентября предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что томос об автокефалии украинской церкви получит новый глава Украинской церкви, которого должен избрать объединяющий собор из числа архиереев УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и определенной части архиереев УПЦ Московского патриархата.