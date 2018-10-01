Третьяков призвал фракцию БПП не голосовать за госбюджет из-за игнорирования Кабмином нужд ветеранов

Также Третьяков опубликовал данные, согласно которым в проекте госбюджета, подготовленного Кабмином, значительно недофинансированы программы обеспечения жильем семей погибших участников АТО и нескольких категорий участников боевых действий.

Народный депутат, председатель Комитета ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков заявил, что в своем проекте государственного бюджета на 2019 год Кабмин откровенно саботирует вопрос помощи ветеранам и накануне заседания фракции БПП с участием премьер министра Владимира Гройсмана призвал коллег не голосовать за правительственный проект госбюджета.

«На словах Кабинет Министров всегда беспокоится о ветеранах и участниках боевых действий на Востоке: «чтит, склоняет голову, отдает дань героизму». Но вот вам реальные факты: в проекте госбюджета на 2019 год финансирование деятельности Министерства по делам ветеранов не предусмотрено вообще! То есть, Кабмин просто решил проигнорировать позицию Президента, Верховной Рады, международных партнеров, в конце концов, позицию самих ветеранов и общественности, которые решительно поддержали создание профильного министерства», - отметил он.

Читайте такжеТретьяков: я не понимаю, почему в Кабмине затягивают с определением кандидатуры министра по делам ветеранов

Также Третьяков опубликовал данные, согласно которым в проекте госбюджета, подготовленного Кабмином, значительно недофинансированы программы обеспечения жильем семей погибших участников АТО и нескольких категорий участников боевых действий.

«Кабинет Министров в проекте госбюджета отбирает у ветеранов и их семей даже то, что им было гарантировано раньше! Так, финансирование государственной программы обеспечения жильем семей погибших участников АТО, участников боевых действий, получивших инвалидность, предусмотрено в проекте госбюджета лишь на 60% от существующих потребностей. Бюджетная программа для обеспечения жильем семей погибших участников боевых действий на территории других государств и лиц с инвалидностью 1-2 группы вследствие участия в боевых действиях на территории других государств - на уровне 22,7% от потребности. Расходы на бюджетную программу по обеспечению жильем участников боевых действий из числа внутренне перемещенных лиц, участвовавших в АТО и ООС, в проекте Госбюджета на 2019 год предусмотрены на уровне 5,3% от потребности», - сообщил народный депутат.

Третьяков считает такие подходы Кабинета Министров «откровенным саботажем».

«С одной стороны, правительство занимается голым популизмом и раздает обещания, которые не собирается выполнять. С другой - сознательно игнорирует потребности ветеранов. И тем самым, конечно, играет на руку деструктивным силам, которые обязательно используют эту непоследовательность в качестве примера несостоятельности правительства в решении важных для страны вопросов. Для себя я уже решил: сегодня на заседании Совета фракции и заседании всей фракции с участием премьер-министра Владимира Гройсмана обращусь к коллегам с призывом не голосовать за проект госбюджета, предложенный Кабмином», - подчеркнул он.