Приближение Украины к членству в ЕС не зависит от того, что написано в ее Конституции - представитель ЕК

В то же время в ЕС считают, что закрепление в Основном законе Украины внешнеполитического курса на приобретение членства в Евросоюзе, чтобы исключить возможные изменения этого курса в будущем, является правильным делом.

Приближение Украины к членству в Европейском Союзе не зависит от того, что написано в Основном законе страны - Конституции.

Об этом в интервью УНИАН заявила заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Катарина Матернова.

В частности, она озвучила позицию относительно намерения украинской власти внести изменения в Конституцию, чтобы закрепить стратегический курс государства с целью обретения Украиной членства в Европейском Союзе.

Читайте такжеПорошенко: НАТО - единственная гарантия выживания Украины

"Это не я буду планировать конституционные изменения в стране. Многие страны практикуют это, многие страны вносят конституционные гарантии против возможных в будущем изменений курса, многие страны вносят в конституции вопросы национальной идентичности и т.п.", - отметила Матернова.

"Я не вижу конкретной проблемы в этом, но я считаю, что приближение к членству или дальнейшее продвижение по пути интеграции зависит, прежде всего, от результатов на местах, независимо от того, что прописано в Конституции. Но, если есть воля ее изменить, и для этого найдутся голоса, это будет правильным делом для Украины", - подчеркнула представитель Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада направила в КСУ для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО (№9037).

Читайте такжеЭксперт объяснил важность для Украины закрепления в Конституции курса на ЕС и НАТО

Законопроектом предусматривается в преамбуле Конституции установить, что Верховная Рада, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса страны, принимает эту Конституцию - Основной Закон Украины.

В статье 85 предусмотрено, что к полномочиям Верховной Рады относится определение основ внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Кроме того, в статье 102 устанавливается, что президент является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Также в статье 116 определяется, что Кабинет министров обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора.

В то же время, из текста Конституции предлагается исключить пункт 14 раздела XV "Переходные положения". В нем говорится о том, что использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных воинских формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными парламентом.