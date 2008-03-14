Депутаты не горят желанием разбираться с Черновецким

Сегодня на заседании лидеров фракций и председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА не поднимался вопрос о ситуации вокруг руководства Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам лидер фракции одноименного блока Владимир ЛИТВИН.

По его словам, если этот вопрос не поднимался, «значит, на сегодняшний день он существует только в представлении премьер-министра Украины».

Как сказал В.ЛИТВИН, фракция Блока Литвина готова рассматривать вопросы, которые касаются ситуации в Киеве, если правительство предоставит наработанные материалы комиссии, которая изучала деятельность властей Киева.

Он также сказал, что если такая же комиссия создана Президентом Украины, то «хотелось бы, чтобы и эти результаты были предоставлены депутатам, чтобы мы могли принять правильное решение».

По мнению В.ЛИТВИНА, «то, что происходит в городе Киеве, это концентрированное отражение того, что происходит в стране по вопросам организации и отправления власти».