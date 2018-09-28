Вселенский патриарх обосновал каноническую и правовую юрисдикцию своей церкви в Украине - СМИ

Варфоломей опроверг обвинения Москвы против Константинополя о якобы "вмешательстве" в церковные дела Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей обосновал каноническую и правовую юрисдикцию своей церкви в Украине на основе исторических фактов, ссылаясь на многовековые документы о взаимоотношениях Константинопольской церкви с церковью Украины.

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Как сообщает греческое издание Orthodoxia.info, Вселенский патриархат отреагировал на требование Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) отозвать экзархов Константинополя из Украины, потому что по мнению УПЦ МП, назначение экзархов было «грубым вмешательством во внутренние дела Украинской православной церкви и нарушением ее канонической территории».

В частности, Вселенский патриархат опубликовал архивы церковной истории и конкретно истории Украинской церкви со времен крещения Киевской Руси до наших дней.

Публикация является результатом исследования греческих и российских ученных, которые имели доступ к оригинальным текстам архива Константинопольского Патриарха и его переписке в течение многих веков. На этом исследование базируется вся аргументация Вселенского патриархата с помощью которой опровергаются все обвинения Москвы против Константинополя о "вторжении" в ее канонические епархии.

"Вселенский патриархат считает уместным напомнить всю историческую и каноническую правду о взаимоотношениях Константинопольской церкви с церковью Украины, о чем свидетельствуют сохранившиеся официальные документы, которые, к сожалению, либо игнорируются, либо сознательно скрываются по понятным соображениям", - отмечается в предисловии исследования, в котором можно проследить всю историю развития Украинской церкви.

В связи с этим сказано, что с помощью этого исследования, особенно с оригинальной переписки, которая оглашается впервые, Вселенский Патриархат подтверждает его каноническую и правовую юрисдикцию в Украине и одновременно доказывает, что "Московский патриархат нарушил правила Патриаршего и Синодального Акта 1686 года Вселенского патриархата, нарушения которых Вселенский патриархат... вынужден был терпеть и молчать, но никогда не забывал и не простил".