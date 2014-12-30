СНБО пока не подтверждает информацию о гибели шести бойцов "Азова"

Об этом сообщил руководитель информационного центра АТО Андрей Лысенко. "Мы знаем об этой информации. Она проверяется. Пока подтверждение мы не получили", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, на странице полка "Азов" в соцсети со ссылкой на командира полка Андрея Белецкого появилось сообщение, что в Песках в результате наступления боевиков погибли шесть украинских военных, трое получили ранения.