СНБО пока не подтверждает информацию о гибели шести бойцов "Азова"
13:17, 30 декабря 2014Политика
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В СНБО в настоящее время не подтверждают информацию о гибели шести бойцов полка "Азов" во время боя в населенном пункте Пески под Донецком.
СНБО пока не подтверждает информацию о гибели бойцов "Азова" / УНИАН
Об этом сообщил руководитель информационного центра АТО Андрей Лысенко. "Мы знаем об этой информации. Она проверяется. Пока подтверждение мы не получили", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, на странице полка "Азов" в соцсети со ссылкой на командира полка Андрея Белецкого появилось сообщение, что в Песках в результате наступления боевиков погибли шесть украинских военных, трое получили ранения.
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