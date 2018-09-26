Комитет Сената США поддержал резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа

Комитет по иностранным отношениям рекомендовал Сенату одобрить проект резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил проект резолюции, в которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.

"Комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил и рекомендовал к одобрению верхней палатой американского парламента резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа", - сообщает Посольство Украины в США в Facebook.

В этой связи сказано, что проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.

Также "выражаются самые глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственную природу этой трагедии".

В посольстве заявили, что резолюция, соавторами которой выступили более двух десятков сенаторов, была представлена 14 марта 2018 года группой сенаторов от Республиканской и Демократической партий во главе с сопредседателями Группы дружбы с Украиной в Сенате США Робертом Портманом и Ричардом Дурбином.

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Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко ожидает, что на уровне комитета Конгресса будет решение Конгресса США о признании геноцидом Голодомора в Украине 1932-33 годов.

Еще 9 июня на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США был внесен проект резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов в Украине актом геноцида в отношении украинского народа.

Группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий во главе с сопредседателями Группы дружбы с Украиной в Палате представителей Конгресса Сандером Левином, Марси Каптур, Брайаном Фитцпатриком и Энди Харрисом представили проект резолюции, приуроченной к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Документ является зеркальной версией резолюции, внесенной на рассмотрение Сената в марте этого года. В документе отмечается, что события 1932-1933 годов в Украине были спланированной акцией сталинского тоталитарного режима, которая была направлена против украинского народа и была геноцидом. Так, в частности, в постановочной части документа включено признание выводов правительственной комиссии США относительно Голода в Украине (от 22 апреля 1988 года) о том, что «Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 годах геноцид против украинцев».