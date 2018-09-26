МВФ загоняет Украину в долговое рабство - Кива

Политик отметил, что Украина выгодна кредитору, поскольку МВФ таким образом увеличивает собственную прибыль.

Очередное повышение на газ для населения на 23%, которое предусмотрено требованиями МВФ для выделения нового транша, доведет людей до нищеты и заставит их вновь выйти на улицу с протестами.

Такое мнение выразил глава Социалистической партии Украины Илья Кива на своей страничке на Facebook, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте.

«Сейчас все обсуждают очередную подачку от МВФ, но правительство пытается сделать очень хорошее лицо при очень плохой игре. На кону очередное повышение тарифов на газ для населения на 23%. На кону - нищета и замерзание украинцев в своих домах зимой. Сегодня украинская семья находится на грани выживания - нет в стране таких зарплат, которые могли бы удовлетворить аппетиты МВФ. … Если правительство пойдет на этот шаг – не исключаю, что это доведет до отчаяния наших людей и они снова выйдут на улицы», - написал он на своей Facebook-странице.

Политик также отметил, что Украина выгодна кредитору, поскольку МВФ таким образом увеличивает собственную прибыль.

«Кредитор ждет антикоррупционную реформу, реформу государственной фискальной службы, но по факту МВФ – это «клуб по интересам», и интересует их только собственная прибыль. У них нет претензий к нашему проекту бюджета – им выгодно, чтобы мы возвращались каждый раз с протянутой рукой, едва сводя концы с концами», - отметил он.

По словам И.Кивы, при отсутствии стратегии страны, которая позволила бы эффективно использовать кредитные деньги, сотрудничество с МВФ только загоняют страну в долговое рабство. При этом он подчеркнул, что сегодня каждый гражданин Украины должен кредитору порядка $1,5 тысяч.

«За миллиарды, которыми бездарно попытались заткнуть дыры в бюджете, которые без четкой стратегии развития страны просто проедаются, которые растаскали по своим карманам чиновники, - за эти миллиарды завтра будут расплачиваться те, кто еще даже не родился. Не важно, старик или маленький ребенок – уже сейчас каждый должен кредитору порядка $1,5 тысяч. И цифра будет расти, ведь реально мы не способны отдать долг, не взяв очередной займ», - сказал И.Кива.

Как сообщалось, МВФ и власти Украины все еще ведут переговоры по дальнейшему сотрудничеству.

Национальный банк Украины для получения средств МВФ ждет решения по тарифам на газ и отдельным вопросам госбюджета.