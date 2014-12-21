Кабмин утвердил своих кандидатов в комиссию Антикоррупционного бюро
Во исполнение закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" Кабинет министров Украины утвердил членами комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора главы Антикоррупционного бюро Иосифа Зисельса, Александру Яновскую и Юрия Бутусова.
Как сообщили в пресс-службе правительства, решение было принято на заседании Кабмина 21 декабря.
"Иосиф Зисельс - известный правозащитник, в советские времена - участник и правозащитного движений, член Украинской Хельсинкской группы. Александра Яновская - профессор Кафедры правосудия университета им.Тараса Шевченко, доктор юридических наук, судья ad hoc Европейского суда по правам человека. Юрий Бутусов - журналист, автор многих резонансных материалов о коррупции и журналистских расследований", - говорится в сообщении.
Читайте такжеПорошенко назначил трех членов комиссии Антикоррупционного бюро
Как сообщал УНИАН, ранее президент Петр Порошенко назначил Рефата Чубарова, Евгения Захарова и Ярослава Грицака членами Конкурсной комиссии Национального Антикоррупционного бюро.
Еще трех членов комиссии должна назначить Верховная Рада.