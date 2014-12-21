Кабмин утвердил своих кандидатов в комиссию Антикоррупционного бюро

Как сообщили в пресс-службе правительства, решение было принято на заседании Кабмина 21 декабря.

"Иосиф Зисельс - известный правозащитник, в советские времена - участник и правозащитного движений, член Украинской Хельсинкской группы. Александра Яновская - профессор Кафедры правосудия университета им.Тараса Шевченко, доктор юридических наук, судья ad hoc Европейского суда по правам человека. Юрий Бутусов - журналист, автор многих резонансных материалов о коррупции и журналистских расследований", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее президент Петр Порошенко назначил Рефата Чубарова, Евгения Захарова и Ярослава Грицака членами Конкурсной комиссии Национального Антикоррупционного бюро.

Еще трех членов комиссии должна назначить Верховная Рада.