Президент підписав закон про розширення повноважень РНБО

Об этом сообщается на сайте парламента.

Отмечается, что закон был возвращен с подписью от президента 29 декабря.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон (№1343) о расширении полномочий СНБОВерховная Рада приняла в целом 25 декабря.

Согласно закону, аппарат СНБО определен как юридическое лицо. Положение об аппарате СНБО, его структура и штатное расписание утверждаются Президентом Украины по представлению секретаря СНБО.

Законом предусмотрено, что СНБО может принимать решения по ряду вопросов, в том числе по неотложным мерам по урегулированию кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности Украины.

Читайте такжеЛещенко: Новые полномочия СНБО обжалуют в суде, Гройсман просто копирует РыбакаКроме того, предусмотрено, что СНБО координирует и контролирует деятельность исполнительной власти по вопросам противодействия коррупции, обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью, по вопросам нацбезопасности и обороны.

Согласно закону, секретарю СНБО предоставляются новые полномочия, в соответствии с которыми он подает на утверждение председателю СНБО положение об аппарате СНБО, осуществляет в период между заседаниями СНБО координацию и контроль за выполнением решений СНБО центральными и местными органами исполнительной власти, правоохранительными органами, воинскими формированиями в сферах государственной безопасности правоохранительной деятельности и борьбы с преступностью.

Кроме того, секретарь СНБО организовывает работу Ставки верховного главнокомандующего в случае ее образования, участвует в рассмотрении предложения по кандидатурам на должности в органах государственной власти, деятельность которых связана с вопросами национальной безопасности и обороны, которые назначаются на должность президентом Украины, или по согласованию с президентом Украины, а также вносит на рассмотрение президента предложения относительно назначения и увольнения руководства воинских формирований, правоохранительных органов, вносит предложения президенту по заместителям секретаря СНБО и определяет их полномочия.

Кроме того, секретарь СНБО вносит на рассмотрение СНБО предложения по проекту закона о госбюджете по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны.

Также законом предусмотрено, что в случае досрочного прекращения полномочий президента Украины исполнение обязанностей председателя Совета национальной безопасности и обороны возлагается на председателя Верховной Рады. До принятия этого закона такие полномочия возлагались на премьер-министра.