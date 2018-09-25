В Киеве обокрали Горбатюка, пока он играл в футбол

Он не связывает кражу со своей профессиональной деятельностью.

В столичном парке отдыха «Муромец» неизвестный обокрал начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка и двух его коллег.

Об этом Горбатюк сообщил в комментарии УНИАН.

По его словам, инцидент произошел вчера, 24 сентября, во время его отдыха в спортивном комплексе, расположенном на территории парка «Муромец». «С коллегами играли (в футбол - УНИАН). Соответственно, вещи оставили в раздевалке. Пока играли, мужчина один зашел и украл», - сказал Горбатюк. Он уточнил, что у него украли деньги, у его коллег - деньги, телефоны и документы.

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Горбатюк отметил, что не связывает кражу со своей профессиональной деятельностью. Он сообщил, что соответствующее заявление о краже написал в полицию. «Там есть видеокамеры. Вычислили, кто. Единственное, что нужно установить этого человека и задержать», - сказал Горбатюк.

«Смотрел (на запись видеокамеры - УНИАН). Там - неизвестный. Были еще случаи раньше, и тоже подобная личность. То есть это уже не первый случай. Скорее всего, он там уже второй или третий раз это сделал, именно специализируясь на таких (ситуациях - УНИАН), когда вечером люди играют в футбол или в любые другие игры. Он одет в спортивное, он делает вид, что он с одной или другой командой», - добавил он.

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