Депутаты заблокировали трибуну и требуют переголосовать один из законов

Как передает корреспондент агентства УНИАН, после того, как после перерыва продолжилось заседание ВР, депутаты заблокировали трибуну, отметив, что во время голосования за этот закон произошло не персональное голосование.

Они требуют переголосования этот закон.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс», предусматривающий бюджетную децентрализацию (№1557), необходимый для принятия государственного бюджета на 2015 год.

За такое решение проголосовал 231 депутат.

В ходе обсуждения премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что правительство договорилось с парламентской коалицией об особой процедуре внесения изменений в бюджет в условиях военного положения, предполагающем согласование таких изменений с президентом Украины.

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Законопроект был принят в первом чтении 25 декабря. Он предполагал, что после вступления закона в силу в местные бюджеты будет поступать 100% платы за административные услуги и государственные пошлины, дополнительные 10% налога на прибыль, от 2% до 5% налога на подакцизные товары, который будет устанавливаться на местном уровне, налог на недвижимость от 0 до 24 грн за квадратный метр; предусмотрено увеличение поступлений экологического налога с 35% до 80%, а также - дотации на выравнивание фискальной платежеспособности. Также, документ оговаривал отмену индикативных показателей доходной части местных бюджетов, упрощение использования средств местных бюджетов, а также процедуры трансфертов из центрального бюджета в местные.

Напомним, Кабинет министров Украины предполагает проведение бюджетной децентрализации в I квартале 2015 года.

Правительство закладывает в проект госбюджета прогноз падения экономики в 4,3% при инфляции 13%. Доходы бюджета установлены в размере 475,240 млрд грн, расходы- 527,194 млрд грн и предельным объемом дефицита госбюджета в 63,670 млрд грн или 3,7% ВВП.