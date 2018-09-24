Минкульт расширил перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины

В списке уже 142 человека.

Министерство культуры Украины расширило перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.

Как сообщается на сайте министерства, 20 сентября в список были добавлены еще 4 человека - российский философ Александр Дугин, политолог Ростислав Ищенко, военный историк Михаил Поликарпов и военный писатель Анатолий Терещенко.

Таким образом, в обновленном перечне уже 142 человека.

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Законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины» внесены изменения в закон «О кинематографии», которым предусмотрено, что Государственное агентство Украины по вопросам кино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, в частности, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Такой перечень лиц составляет Минкульт на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Так, во исполнение требований закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины» СБУ предоставила Минкульту список деятелей культуры, действия которых создают угрозу нацбезопасности страны.