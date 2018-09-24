Россия проведет военные учения в оккупированном Крыму

В учениях в целом будет задействовано более 50 самолетов и около 10 кораблей.

Россия проведет недельные военные учения в оккупированном ею Крыму.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что по приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова в соединениях и воинских частях 4-й армии Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны (ВВС и ПВО) ЮВО в рамках проведения совместных учений объявлена учебная тревога. Личный состав проверяемых частей "выполнил мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности и приступил к выполнению учебно-боевых задач по предназначению".

"На первом этапе авиационные эскадрильи оперативно-тактической авиации из Ростовской области совершат перелет на военные аэродромы Крыма, где в течение недели проведут совместные летные тактические учения авиационного соединения и дивизии противовоздушной обороны 4 армии ВВС и ПВО. В едином замысле тактических розыгрышей учебно-боевые задачи отработают корабли Черноморского флота", - говорится в сообщении.

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В Минобороны России отметили, что эскадрильи истребителей Су-30 и бомбардировщиков Су-34 уничтожат условные цели, выполнив ракетные пуски и бомбометание в районе полигонов Опук и Чауда.

"Летчикам предстоит поразить щиты-мишени, установленные в море и реальные крылатые ракеты береговых ракетных комплексов Черноморского флота. Кроме того, летный состав авиационного соединения ЮВО в рамках учения отработает сложный элемент дозаправки в воздухе и проведет воздушный бой с авиационной группировкой условного противника численностью до 30 самолетов", - рассказали в министерстве об учениях.

Согласно информации, в совместном учении примут участие более 1 тыс. военнослужащих объединения и будет задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота.

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.