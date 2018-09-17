Экстрадированный россиянин Тумгоев признался, что воевал в Сирии - ГПУ

По словам заместителя генпрокурора, Тумгоев воевал на стороне террористической группировки "Исламское государство".

Экстрадированный из Украины гражданин России Тимур Тумгоев признался, что принимал участие в боевых действиях в Сирии.

Как сообщает "Громадське", об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

Он объяснил, что сам подозреваемый рассказал, что воевал на сирийской территории, о чем свидетельствует его подпись в материалах дела.

По данным российского следствия, Тумгоев воевал на стороне террористической группировки "Исламское государство".

Енин добавил, что Европейский суд по правам человека после ознакомления с материалами дела Тумгоева одобрил его экстрадиции в Россию, поскольку не обнаружил риска преследования обвиняемого по политическим, этническим или религиозным мотивам.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, у Генпрокуратуры около 200 активистов проводили акцию, протестуя против экстрадиции в РФ добровольца Тумгоева. Участники митинга требовали увольнения генерального прокурора Юрия Луценко и его заместителя Евгения Енина.

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По данным полиции, во время акции активисты расписали стены здания ГПУ. Затем агрессивно настроенные участники митинга пытались попасть в помещение, применили газовые баллончики, в результате произошло столкновение с работниками полиции, при котором семь правоохранителей пострадали.

По данным ГПУ, 12 сентября Украина выдала России уроженца Ингушетии Тумгоева, который обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании, которое структурно входило в группировку «Исламское государство» и участвовало в боевых действиях против правительственных войск Сирийской Арабской Республики.

В ГПУ отметили, что экстрадиция состоялась с соблюдением требований украинского законодательства и международных договоров.