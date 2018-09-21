РФ действительно думает, что она имеет право решать, кому управлять Украиной – Волкер

Россия так и не поняла последствий своего вторжения в Украину. И чем больше она пытается влиять, тем больше сопротивляются украинцы, отметил Курт Волкер.

В отличие от России США считают, что украинцы сами должны решать, кто будет управлять Украиной.

Об этом в программе Дмитрия Гордона на канале "112 Украина" заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.

Отвечая на вопрос о возможном вмешательстве РФ в выборы в Украине, Волкер отметил, что страна сейчас более объединенная, чем когда-либо.

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"Во-первых, Россия действительно думает, что она имеет право решать, кому управлять Украиной. В США считают, что украинцы должны сами определить, кто может стать во главе Украины. Второе – Россия так и не поняла последствий своего вторжения. Потому что сейчас Украина более объединенная, более национально ориентированная, более прозападная и более антироссийская страна, чем когда-либо прежде. Чем больше Россия пытается влиять, тем больше сопротивляются украинцы, потому что гордятся страной. Мы хотим, чтобы украинцы сами строили сильную демократию. Строили сильную экономику, обеспечили безопасность в пределах своих границ. И мы хотим, чтобы Россия оставалась в своих пределах", – подчеркнул спецпредставитель Госдепартамента США.

Президентские и парламентские выборы в Украине должны состояться в 2019 году.