Ситуация в зоне АТО: за ночь боевики 10 раз обстреляли силовиков

В частности, как говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook, за ночь боевики десять раз открывали огонь по позициям военных.

"Ночью террористы дважды из стрелкового оружия и гранатометов вели огонь по донецкому аэропорту. Открывали провоцирующий гранатометний и минометный огонь по населенным пунктам Счастью, Никишино, Майорск, дважды по Николаевке и трижды по Редкодубу", - отмечает пресс-центр.

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Кроме того, было зафиксировано 2 факта ведения воздушной разведки с применением беспилотных вблизи Мариуполя - возле населенных пунктов Сартана и Павлополь.

"Начиная с 0.15 на Донбассе не прозвучало ни одного выстрела. Террористы проснулись на рассвете. В семь часов утра боевики обстреляли Тавричное", - добавили в штабе.