В МВД заявили, что в Украине фактически искоренили нелегальный игорный бизнес

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк утверждает, что милиция фактически искоренила в Украине нелегальный игорный бизнес.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шкиряк заявил на брифинге.

По словам Шкиряка, в результате проведенной правоохранителями масштабной операции за последние несколько месяцев было закрыто свыше 2,3 тыс. игорных заведений, изъято свыше 27 тыс. единиц игрового оборудования и изъято наличности в игорных заведениях на сумму около 30 млн. грн. В частности, только за 16 дней проверок правоохранители ликвидировали 630 объектов игорного бизнеса, а в течение текущего года были привлечены к уголовной ответственности 38 организаторов игорного бизнеса. На них наложены штрафы на общую сумму почти 5 млн. грн.

“Игорный бизнес в Украине остановлен, и он больше в таких формах не появится”, - заявил советник министра.

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Вместе с тем он отметил, что МВД выступает за легализацию игорного бизнеса с целью наполнения государственного бюджета.

“Мы не можем бороться с влечением людей к азартным играм. От легального игорного бизнеса поступления могут быть на уровне 7-10 миллиардов гривень”, - сказал Шкиряк.

Также он заявил, что правоохранители ликвидировали точки продажи смесей для курения, содержащих психотропные и наркотические вещества.

“В период с 10 по 25 декабря текущего года было отработано свыше тысячи точек продаж смесей для курения. Проверено более 2,7 тыс. мест возможного распространения этих веществ, в подавляющем большинстве это места для проведения досуга молодежи”, - сказал советник министра.

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Он также прибавил, что изъято свыше 55 тысяч доз смесей для курения общим весом более 14 килограммов.

Вместе с тем Шкиряк отметил, что не удалось до конца прекратить торговлю смесями для курения через Интернет, на который будут переориентироваться дельцы после ликвидации физических точек продаж.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что вскоре МВД остановит функционирование всех игровых салонов и клубов в Киеве и по всей Украине.