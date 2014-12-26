Порошенко призвал ВР принять бюджет-2015: "время дать ответ на серьезные вызовы"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал на встрече с руководством фракций коалиции при участии председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана и премьер-министра Арсения Яценюка.

Глава государства подчеркнул необходимость принятия государственного бюджета Украины на 2015 год в ближайшие дни.

В начале встречи президент отметил, что сейчас для Украины наступило определяющее время.

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«Время дать ответ на серьезные вызовы, стоящие сегодня перед государством: сохранение суверенитета, территориальной целостности, независимости и обеспечение обороны государства», - сказал он.

«Для этого нам нужен бюджет и деньги. Нужно немедленно сделать все для успешного утверждения бюджета 2015 года», – прибавил президент.

Президент призывает депутатов сделать все для утверждения Бюджета-2015 http://t.co/EDyGHVFSTkpic.twitter.com/5eZfVzwivQ - APU (@APUkraine) December 26, 2014

Порошенко также призвал принять законопроекты, которые позволят создать справедливую судебную систему. Соответствующий проект "Об обеспечении права на справедливый суд" он уже внес на рассмотрение Верховной Рады. Этот законопроект предусматривает переаттестацию судей, их конкурсное назначение, дополнительный контроль за их имущественным положением и усиление дисциплинарной ответственности.

Глава государства также подчеркнул необходимость принятия изменений в закон о прокуратуре.

«Нужна свежая кровь, необходимы люди, не связанные многолетней круговой порукой, то есть реально кадровое обновление», – сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 23 декабря Кабинет министров Украины передал в парламент пакет из 44 законопроектов, которые предусматривают внесение изменений в действующее налоговое, бюджетное, пенсионное, социальное законодательство, на основе которого был рассчитан проект бюджета на 2015 год. Кабмин предусмотрел в проекте бюджета-2015 прогноз падения экономики на 4,3% при инфляции 13%. Доходы бюджета установлены в размере 475,240 млрд грн, расходы – 527,194 млрд грн, предельный объем дефицита госбюджета - 63,670 млрд грн.

23 декабря ВР приняла постановление об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта госбюджета на 2015 год.

Этим документом предусмотрено, что 25 декабря парламент рассматривает в первом чтении 44 правительственные бюджетные законопроекты и изменения в Бюджетный и Налоговый кодекс; в воскресенье, 28 декабря, рассматривает их во втором чтении, а во вторник, 30 декабря, голосует государственный бюджет Украины.