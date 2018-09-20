Климкин: голосование ВР по расторжению договора о "дружбе" с РФ является лишь формальностью

Текст соответствующего законопроекта занимает "две трети страницы".

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что голосование Верховной Рады Украины о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, срок действия которого истекает 31 марта 2019 года, будет формальностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сообщил сегодня журналистам.

Глава МИД заявил, что подписание президентом Петром Порошенко указа «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года «О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» давно ожидалось, потому законопроект о прекращении действия этого документа "был готов".

Вместе с тем он добавил, что этот проект был направлен на "формальное внутреннее согласование, чтобы пройти все процедуры, поскольку очень важно пройти все процедуры".

"Мы же не должны за него голосовать до даты формального сообщения. Мы должны проголосовать до даты, когда договор прекращает действие", - сказал Климкин.

Дальше будет определяться дата, когда формально парламент проголосует соответствующее решение.

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"Но это формальность, конечно, никто не против этого закона. Этот закон состоит из полстраницы - реально там две трети страницы. Но это важно, чтобы соблюсти все юридические процедуры", - заявил Климкин.

Он напомнил, что речь идет о требованиях 24-й статьи закона о международных договорах Украины. Процедура является последовательной.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября СНБО утвердил решение о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

17 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение СНБО.

Согласно ст. 24 закона «О международных договорах Украины», глава государства внесет в парламент соответствующий законопроект.

МИД Украины 21 сентября проинформирует нотой РФ о не продлении договора о дружбе.

Справка УНИАН. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали «Большим договором», был подписан 31 мая 1997 года тогдашними президентами двух стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным.

Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности.

После оккупации Россией Крыма и начала конфликта на Донбассе в Украине неоднократно звучали призывы расторгнуть этот договор из-за нарушения Кремлем территориальной целостности Украины.