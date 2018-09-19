МИД Украины 21 сентября направит России ноту о непродлении договора о дружбе

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что соответствующие документы уже подготовлены.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что украинское внешнеполитическое ведомство в пятницу, 21 сентября, нотой проинформирует Российскую Федерацию о не продлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сообщил сегодня журналистам.

"Мы на этой неделе формально вышлем России наше сообщение о не продлении. Думаю, что в пятницу вышлем", - отметил Климкин. По словам главы МИД, это сообщение "в принципе, готово".

"Мы проинформируем параллельно все международные организации, и, конечно, ООН, потому что это необходимо. Но и также все остальные международные организации о не продлении договора", - добавил Климкин.

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Как сообщал УНИАН, 6 сентября СНБО утвердил решение о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

17 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО.

По словам представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко, до 30 сентября Россия будет проинформирована нотой МИД о желании Украины не продлевать действие договора, срок действия которого истекает 31 марта 2019 года.

Согласно ст. 24 закона «О международных договорах Украины», глава государства внесет в парламент соответствующий законопроект.

Справка УНИАН. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали «Большим договором», был подписан 31 мая 1997 года тогдашними президентами двух стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным.

Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважение территориальной целостности.

После оккупации Россией Крыма и начала конфликта на Донбассе в Украине неоднократно звучали призывы растрогнуть этот договор из-за нарушения Кремлем территориальной целостности Украины.