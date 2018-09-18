Фейгин об очередной "сенсации" РФ по катастрофе МН17: это что-то должно доказывать?

По словам правозащитника, Россия не предоставила ни одного убедительного и объективного доказательства, в частности не подняла вопрос о 53-й курской зенитно-ракетной бригаде, которой, согласно расследованию Bellingcat, принадлежал ЗРК "Бук", выпустивший ракету по MH17.

Продемонстрированные Министерством обороны Российской Федерации данные о якобы причастности Украины к уничтожению малазийского Boeing-777 рейса МН17 является очередным пропагандистским трюком, направленным на отвлечение внимания общественности.

Такое мнение высказал российский правозащитник и общественный деятель Марк Фейгин, передает «Обозреватель».

По его словам, Россия не предоставила ни одного убедительного и объективного доказательства, в частности не подняла вопрос о 53-й курской зенитно-ракетной бригаде, которой, согласно расследованию Bellingcat, принадлежал ЗРК "Бук", выпустивший ракету по MH17.

"Я ничего существенного там не обнаружил. Потому что все свелось к демонстрации какой-то аудиозаписи, которая, по мнению организаторов, должна доказывать переговоры кого-то из ракетчиков или из офицеров ВСУ. Какой-то разговор ни о чем, с криками и матом - это что-то должно доказывать?" - удивился Фейгин.

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Информацию о том, что ракета, которая сбила МН17, якобы принадлежала Украине и в РФ смогли проследить весь ее путь от 86-го года, адвокат также назвал пропагандой, ведь подобные документы, слишком легко подделать.

"Но если мы исходим из чисто пропагандистских целей, то это вполне себе сильный аргумент. Клин клином выбить. В пропагандистском ключе это сильная уловка. Так часто делают, когда с одной острой темы внимание переключают на другую, создавая определенный информационный хаос", - пояснил он.

По мнению Фейгина, действия российских спецслужб направлены на отвлечение внимания. Он предложил вспомнить, сколько уже версий выдвигала Москва относительно сбитого лайнера.

"Сбитый истребителем, потом эта история с диспетчером, затем один вариант, где находился украинский "Бук", потом - другой, анализ "Алмаз-Антей", который публиковала "Новая газета", чтобы затуманить опять все выводы, которые были сделаны официальным расследованием в Голландии, и так далее", - перечислил правозащитник.

По его мнению, в России знают, что скоро начнутся какие-то процессуальные действия со стороны голландского суда по делу малазийского "Боинга", поэтому и спешно пытаются действовать, "пристреливаясь" скорее в сторону Голландии.

"Это сильный аргумент, это сильная мотивация для Москвы, чтобы начать что-то делать", - подытожил Фейгин.