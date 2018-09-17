Основатель Bellingcat опроверг заявление РФ о фейковости доказательств сбития МН-17

Он доказал достоверность фото и видео, представленных JIT.

Основатель исследовательской поисковой сети Bellingcat Элиот Хиггинс опроверг в своем Twitter заявления Минобороны РФ о фальсификации видеоматериалов о сбитии Boeing-777 MH17, представленных международной следственной группой.

Так, российская сторона назвала видео международной следственной группы (JIT) фейком в частности из-за кадров с белой кабиной грузовика. Якобы когда грузовик с "Буком" оказывается в тени деревьев, освещение верхней правой части кабины остается неизменным. Об этом пишет ТСН.

Как объясняет Хиггинс, верхняя часть кабины не белая, а темная, и только кажется белой, так как отсвечивает солнце, а само видео низкого качества.

The Russian MoD doesn't seem to realise the Buk convoy seen in this video was captured by a passing satellite #MH17pic.twitter.com/rZFzZgghvF — Eliot Higgins (@EliotHiggins) September 17, 2018

Кроме того, конвой, перевозивший "Бук", попал не только на видео, но и был сфотографирован со спутника. Следовательно, настаивает расследователь, видео - не подделка.

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Также Минобороны называет сфальсифицированной еще одну фотографию из доклада JIT. Она сделана так, что "Бук" на ней якобы едет задом наперед. JIT также подготовила на основе этой фотографии визуализацию.

Хиггинс отмечает, что JIT ошиблась с анимацией, но настаивает на достоверности снимка. В соответствии с положением камеры и солнца видно, что "Бук" движется в правильном направлении.

Ранее начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин заявил, что ракета, которой над Донбассом был сбит малайзийский Boeing, якобы была на вооружении в украинской военной части.

Кроме этого, российские военные утверждают, что видеоматериалы о сбитии Boeing-777 MH17 в июле 2014 года, представленные Международной следственной группой (Joint Investigation Team - JIT), были сфальсифицированы.

Напомним, группа JIT убеждена в том, что самоходная огневая установка, зенитный ракетный комплекс системы "Бук", использованный для запуска ракеты, которая сбила авиалайнер рейса MH17, принадлежал 53-й Зенитной ракетной бригаде, подразделения вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированной в Курске.