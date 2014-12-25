Les Echos: Падение цены на нефть должно увеличить рост мировой экономики примерно на 0,5 %

Вот он, долгожданный импульс. Снижение цен на нефть – это очень позитивное явление для роста мировой экономики, говорится в статье Ришара Ио, которая называется «Падение цены на нефть должно увеличить рост мировой экономики примерно на 0,5 %», опубликованной во французской газете Les Echos.

На одном из блогов МВФ главный экономист Фонда и директор его Исследовательского департамента Оливье Бланшар и руководитель группы сырьевых товаров в этом департаменте Раба Арезки прогнозируют, что в следующем году ожидается дополнительный рост ВВП от 0,3 до 0,7 %. Еще через год этот диапазон может быть от 0,4 до 0,8 %. В основе расчетов обоих исследователей лежит гипотеза о том, что причиной снижения цен на черное золото, на уровне 60 %, был неожиданный рост предложения, и немного меньше повлияло снижение спроса на нефть.

Вполне естественно, что в первую очередь выгоду от падения цен на нефть получат страны-импортеры по трем основным причинам: они будут меньше платить за энергоносители, уменьшаться их производственные расходы, снизится уровень импортируемой инфляции. Учитывая национальное производство нефти в США, снижение платы за энергоносители там будет менее ощутимым, чем в еврозоне, Китае и Японии, отмечают оба исследователя. «В Китае рост ВВП должен составить от 0,4 до 0,7 %. В Соединенных Штатах эта цифра будет колебаться в пределах 0,2% и 0,5 %», – отмечают они. Не приводя статистических данных, авторы подчеркивают, что снижение курса евро и иены по отношению к доллару «немного» нивелирует позитивное влияние падения цены на нефть. Размышляя над тем, что можно было бы сделать в этом случае, Оливье Бланшар и Раба Арезки считают, что традиционный ответ центральных банков – снижение процентной ставки – не поможет противодействовать влиянию на инфляцию. И в США, и в еврозоне ключевые процентные ставки уже и так на нулевом уровне. Соединенные Штаты могут лишь отсрочить нормализацию своей денежно-кредитной политики.

Для еврозоны директивы Европейского центрального банка будет иметь «решающее значение» для предотвращения риска дефляции. В макроэкономическом плане МВФ напомнил о том, что падение цены на нефть представляет собой отличную возможность сократить энергетические субсидии при наименьшей политической стоимости. «Например, Индия недавно смогла сократить свои субсидии на дизельное топливо без каких-либо протестов, поскольку цены не увеличивались». Многим развитым странам стоит увеличить налоги на энергоносители, что, в свою очередь, позволило бы сократить расходы на оплату труда.