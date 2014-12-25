Дипломаты требуют от Ложкина информировать общественность о переговорах в Минске (документ)

Дипломаты просят, учитывая значительный общественно-политический резонанс, связанный с результатами заседаний Трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П.Порошенко и инициатив Президента России В.Путина (так называемые “минские договоренности”) проинформировать общественность как относительно деталей переговоров, так и в отношении результатов и их документального закрепления.

Так, в информационном запросе поставлены следующие вопросы:

Или были предоставлены полномочия делегации Украины на переговоры в упомянутом выше формате?

Были ли оформлены в соответствии с действующим законодательством, и утверждены соответствующие директивы делегации Украины на переговоры?

Читайте такжеГлаварь боевиков "ДНР" заявил, что в Минске договорились об обмене пленными в формате "всех на всех"Был ли образован и утвержден состав делегации Украины на вышеупомянутые переговоры?

Был ли включен Р. Демченко в состав данной делегации Украины и кто именно принимал соответствующее решение?

Если информация издания “Коммерсант” соответствует действительности, (а она не была опровергнута С.Лавровим во время интервью), просили бы также сообщить, в каком именно качестве Р.Демченко присутствовал на переговорах в Минске, и имел ли он надлежащим образом оформленные полномочия для подписания документов, в частности соответствующего Протокола, от имени Украины?

Учитывая, что упомянутые “минские договоренности” должностными лицами Администрации Президента Украины презентуются в качестве механизма имплементации Мирного плана Президента Украины П.Порошенко, были бы благодарны за разъяснения юридического статуса соответствующих протоколов в соответствии с действующим законодательством (международный договор, соглашение, протокол и т.п.).