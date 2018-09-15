Волкер и Кучма обсудили необходимость закрытия границы с РФ для возвращения мира на Донбасс
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма и спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер обсудили необходимость закрытия границы с Россией для возвращения мира на востоке Украины.
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Об этом шла речь в субботу во время встречи Кучмы и Волкера, сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.
«Леонид Кучма встретился со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. Участники беседы подтвердили безальтернативность Минских договоренностей и первоочередность выполнения именно составляющей по безопасности этого документа», - написала она в Facebook.
Кучма во время встречи подчеркнул, что только закрытие границы, вывод российского вооружения, техники и воинских формирований позволит вернуть на Донбасс настоящий мир.
Также в разговоре приняла участие чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович.
Как сообщал УНИАН, сегодня Волкер отметил, что ситуация на Донбассе по-прежнему будет нестабильной, пока там будут находиться российские силы и будут существовать марионеточные образования "ДНР" и "ЛНР". "До того времени, пока там находятся российские силы, марионеточные формирования, оккупация будет продолжаться, обстановка будет нестабильной", - сказал он.