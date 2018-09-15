Волкер: ситуация на Донбассе будет нестабильной, пока там будет Россия и ее марионетки

Спецпредставитель США заявил, что убийство главаря боевиков Захарченко ситуацию не изменило.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что ситуация на Донбассе будет и в дальнейшем нестабильной, пока там будут находиться российские силы и будут существовать марионеточные образования "ДНР" и "ЛНР".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал на конференции в Киеве. Он отметил, что убийство Захарченко указывает на важность установления "мира и безопасности на Донбассе".

"До тех пор, пока там находятся российские силы, марионеточные формирования ("ДНР" и "ЛНР" - УНИАН) и оккупация будут продолжаться, обстановка будет нестабильной", - отметил Волкер.

По его словам, после убийства Захарченко ситуация на территории, контролируемой Россией, не претерпела никаких изменений.

В частности, отметил спецпредставитель США, "Россия продолжает контролировать вооруженные силы на Донбассе, марионеточные образования, продолжает оказывать давление на Украину и продолжает горячий конфликт".

Он добавил, что на линии разграничения ситуация "не затихла", поскольку боевые действия продолжаются с применением минометного, артиллерийского, танкового и снайперского огня.