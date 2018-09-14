В Италии суд решает судьбу нацгвардейца Маркива, обвиняемого в убийстве фоторепортера на Донбассе (видео)

Во время первого заседания неожиданным поворотом громкого дела стала презентация гражданского иска против государства Украина со стороны журналистских организаций Италии, которые, кроме семьи погибшего репортера, включились в суд как потерпевшая сторона.

В Италии суд присяжных города Павии решает судьбу нацгвардейца Виталия Маркива, который там за решеткой больше года. Его обвиняют в причастности к убийству итальянского фоторепортера на Донбассе четыре года назад.

6 июля в городке Павии недалеко от Милана начался суд над украинским военным Виталием Маркивым по обвинению в причастности к гибели итальянского фотографа на Донбассе четыре года назад.

Во время первого заседания неожиданным поворотом громкого дела стала презентация гражданского иска против государства Украина со стороны журналистских организаций Италии, которые, кроме семьи погибшего репортера, включились в суд как потерпевшая сторона.

Таким образом процесс становится политическим и приобретает более широкий размах, считают собеседники журналиста, комментируя факт принятия иска против украинского государства.