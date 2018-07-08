Мать нацгвардейца Маркива: как можно с 2 тысяч метров из автомата "Калашникова" убить человека (видео)

По словам матери Маркива, он выполнял то, что ему приказывали, как и другие из его группы, которая на тот момент защищала ту высоту.

6 июля в городке Павии недалеко от Милана начался суд над украинским военным Виталием Маркивым по обвинению в причастности к гибели итальянского фотографа на Донбассе четыре года назад.

Во время первого заседания неожиданным поворотом громкого дела стала презентация гражданского иска против государства Украина со стороны журналистских организаций Италии, которые, кроме семьи погибшего репортера, включились в суд как потерпевшая сторона, передает "Радио Свобода".

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Таким образом процесс становится политическим и приобретает более широкий размах, считают собеседники журналиста, комментируя факт принятия иска против украинского государства.

На суде Виталия Маркива поддерживали украинцы, его мать не верит, что сын причастен к гибели итальянца. О деталях дела она рассказала журналистам.

"У Виталия был автомат Калашникова, который зарегистрирован на его имя, с номером. У каждого солдата было свое оружие со своим номером, нельзя было поменяться - ты себе там стреляй, а я потом возьму себе, это же не детский сад, это война, на которой выполняются приказы", - заявила мать нацгвардейца.

"Как можно с 2 тысяч метров из автомата Калашникова убить человека?.. Затем было изменено обвинение, что он отдал кому-то приказ и кто-то выстрелил", - подчеркнула она.

Напомним, Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера. Обращение украинских властей содействовать расследованию и создать двустороннюю следственную группу итальянские судебные органы не приняли во внимание.