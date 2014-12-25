В СНБО намерены сократить количество пунктов пропуска в зоне АТО

"Количество пропускных пунктов через оборонительные рубежи будет сокращено, каждого, кто их пересекает, будут тщательно проверять, а любые обходные пути будут полностью перекрыты", - отметил секретарь СНБО. Об этом сообщает ZN.UA.

Турчинов отметил, что покушение на первого вице-спикера парламента Андрея Парубия является еще одним элементом опасности роста террористической угрозы и попытки дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

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"Агрессоры, постоянно нарушая договоренности о прекращении огня, ежедневно пытаются и не могут прорвать оборону наших Вооруженных сил на Востоке, поэтому они решили перенести коварную террористическую войну во все регионы страны", - сказал он.

Турчинов отметил, что СБУ, МВД и все силовые подразделения должны обеспечить не только раскрытие всех террористических покушений, но и "выстроить систему надежной защиты наших граждан от терроризма".