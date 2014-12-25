Замену Турчинову в "Народном фронте" планируют найти до Нового года

Как сообщает INSIDER, соответствующее заявление сделал заместитель председателя фракции "НФ" Андрей Тетерук.

По словам Тетерука, сегодня утром на фракции выступал премьер-министр Арсений Яценюк и на этом заседании обсуждался в том числе вопрос избрания нового председателя вместо Турчинова.

"Мы не имели права обсуждать на фракции этот вопрос раньше, потому что де-юре Турчинов остается народным депутатом. В ближайшие дни он напишет соответствующее заявление (о сложении депутатских полномочий - ред.) и уже после этого мы в повестку дня включим этот вопрос", - сказал парламентарий.

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По его словам, на сегодняшнем заседании фракции конкретные фамилии претендентов на эту должность не назывались. "Но до нового года мы этот вопрос однозначно решим", - сказал Тетерук.

При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос, готов сам возглавить фракцию. "Очень важно, чтобы кандидатура была одобрена большинством нашей фракции. Важно, чтобы человек, который будет председателем фракции, имел авторитет и поддержку", - добавил он.