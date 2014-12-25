В 2014 году Украина выиграла первый раунд войны – Грицак

Об этом он написал в колонке в свежем номере журнала «Новое время».

В частности, историк пишет о том, что в сегодняшней войне Россия и Украина несут приблизительно равные потери.

«Россию дополнительно подкашивает экономическая блокада Запада, которую она сама же на себя и накликала, проводя агрессивную политику в отношении соседа», - пишет Грицак.

Разница лишь в том, что у РФ ресурсов осталось на год или два, а вот Украина черпает свои с самого дна. Поэтому отсчет времени для нас идет на месяцы, а то и недели, считает историк.

Читайте такжеНачавшиеся проблемы России - это только первое звено цепной реакции - эксперты

«Дальнейший сценарий может развиваться в соответствии с украинской поговоркой: поки сонце зійде, роса очі виїсть. В том, что Россия падет,— сомнений мало. Однако Украина может пасть раньше. При этом Киев может получить доступ к таким ресурсам, которые Москве и не снились, к тому, что мы условно называем Западом. Это не только и не столько финансы. Главное — доступ к западной модели стабильного развития», - пишет в колонке Грицак.

Таким образом, 2015 год, по его мнению, станет решающим для Украины. «Украина выиграла первый раунд войны в 2014-м, но может проиграть войну в 2015-м. Причем лишь по причине недальновидности украинских лидеров», - считает Грицак.

Полную версию колонки читайте в свежем номере журнала «Новое время».