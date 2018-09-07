Депутаты предлагают запретить в Украине легальный оборот традиционных и электронных сигарет

Эксперты отмечают, что запрет, в случае принятия закона, будет касаться всех без исключения табачных сигарет - как традиционных, так и электронных.

6 сентября в Верховную Раду внесен законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и обращении спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» относительно производства табачных изделий». Законопроектом предусмотрено запретить оборот табачных изделий (сигар, сигарил, сигарет), а также электронных сигарет и других табакосодержащих и никотиносодержащих изделий в состав которых входят аммоний, аммиак или мочевина самостоятельно или в любых соединениях или сочетаниях.

По словам авторов законопроекта, «Целью использования [аммония, аммиака, мочевины] является желание производителей табачных изделий использовать дешевые низкосортные табаки и восстановленный табак, который изготавливается из табачных отходов, табачной пыли и других некачественных компонентов... Однако самой распространенной целью использования в табачной промышленности аммиака, аммония и мочевины является увеличение свободного усвоения никотина в сигаретном дыме».

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Эксперты отмечают, что запрет, в случае принятия закона, будет касаться всех без исключения табачных сигарет - как традиционных, так и электронных.

И. о. председателя Научного центра превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения Украины Анатолий Строй заявил УНИАН: «Аммоний, аммиак, мочевина на уровне с солями натрия входят в состав минеральных удобрений, которые применяются во время выращивания любой сельхозкультуры – в том числе табака. Следовательно даже органически выращенный табак содержит эти соединения. Законопроект не устанавливает ни минимального порога содержания соединений натрия в конечном продукте. А утвержденных методик обнаружения в частности аммония в табаке не существует. Это позволит снять с полок магазинов все, без исключения табачные изделия и электронные сигареты уже через 90 дней после принятия и публикации закона».

Исследования амриканських ученых, обнародованное еще в 2011 году, опровергло утверждение, что аммоний ускоряет абсорбцию никотина во время курения.

Как сообщал ранее Минздрав, за девять последних лет (2008-2017) распространенность ежедневного курения традиционных сигарет среди совершеннолетних украинцев уменьшилась с 25,6% до 18,7%.